Kondolenzbuch für Arik Brauer liegt auf

Aus Anlass des Ablebens von Arik Brauer wird das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien-Holding, auf Wunsch der Familie ab 9. Februar 2021 ein Kondolenzbuch im Museum auflegen.

Gleichzeitig ist es dem Team des Jüdischen Museums Wien ein Bedürfnis, sich auch auf diesem Weg von dem großen österreichischen Künstler und engen Freund Arik Brauer zu verabschieden. Das Kondolenzbuch liegt von Dienstag, 9. Februar, bis Dienstag, 16. Februar, im Jüdischen Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, auf. Die Eintragung ist zu den Öffnungszeiten (Sonntag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr) möglich und findet unter Einhaltung der geltenden Covid-Bestimmungen, wie FFP2-Maskenpflicht und ausreichend Abstand, statt.

Anna Netrebko singt live in Spanischer Hofreitschule

Anna Netrebko ist am Samstag im Rahmen der Reihe „Met Stars Live in Concert“ der New Yorker Metropolitan Opera im Konzert zu erleben. Der Auftritt wird um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit als Livestream aus der Spanischen Hofreitschule in Wien übertragen und bleibt danach 14 Tage lang abrufbar. Auf dem Programm steht unter anderem Musik von Strauss, Debussy, Tschaikowsky und Rachmaninow. Begleitet wird die Sopranistin vom Pianisten Pavel Nebolsin. Mezzosopranistin Elena Maximova gesellt sich für Duette aus den Opern „Hoffmanns Erzählungen“ und „Pique Dame“ dazu. Tickets kosten 20 Dollar (etwa 17 Euro) und können über die Website der Metropolitan Opera gekauft werden. Geplant vor Publikum wird Netrebko bei den Osterfestspielen Salzburg auftreten: Mit ihrem Mann, Yusif Eyvazov, und der Sopranistin Golda Schultz wird am Ostermontag ein Galakonzert gestalten.