Anschober kündigt schärfere Zweitwohnsitz-Kontrollen an

Zuletzt war bekannt geworden, dass in touristischen Gemeinden immer mehr Zweitwohnsitze angemeldet wurden und so das derzeit geltende Beherbergungsverbot für Touristen umgangen wurde. Anschober hat nun am gestrigen Freitag in einem Erlass die Länder aufgefordert, "eine verstärkte Kontrolltätigkeit durchzuführen". In einem weiteren Erlass geht es um die schärfere Kontrolle der Quarantänebestimmungen - nach der Rückkehr von einer unter bestimmten Bedingungen möglichen Auslandsreise gilt ja Quarantänepflicht.

(APA)