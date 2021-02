Helena Zengel: "In einer Luftblase voll Euphorie"

Sie war die Jüngste, die je den Deutschen Filmpreis gewann – jetzt wurde sie als Zwölfjährige für einen Golden Globe und einen Screen Actors Guild Award nominiert: Helena Zengel über ihr Hollywood-Debüt in einer Westernstadt und ihren Spaß mit Tom Hanks.

Es ist eine kleine Sensation: Am Dienstag wurde die Zwölfjährige Berliner Nachwuchsschauspielerin Helena Zengel für einen Golden Globe nominiert, den wichtigsten Preis nach dem Oscar – in einer Kategorie mit Glenn Close, Olivia Colman und Jodie Foster. Am Freitag folgte eine Nominierung bei den Screen Actors Guild Awards. Helena who? – das wird man nicht mehr lang fragen: Sie war das Kreische-Kind in „Systemsprenger“ und erhielt für diese Rolle den deutschen Filmpreis als beste (und jüngste) Hauptdarstellerin. Am 10. Februar startet nun ihr Hollywood-Debüt auf Netflix: Im Western-Roadmovie „Neues aus der Welt“ ist sie an der Seite von Tom Hanks zu sehen.





Helena, du gibst mit erst zwölf Jahren dein Hollywood-Debüt – und das an der Seite von Superstar Tom Hanks. Wusstest du vorher, wer das ist? Kanntest du seine Filme?