Leipzig erfüllt seine Pflicht, Dortmund verliert

RB Leipzig hat den Rückstand auf den deutschen Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern am Samstag wieder auf sieben Punkte reduziert.

Die Sachsen kamen einen Tag nach dem 1:0 der Münchner in Berlin gegen Hertha BSC auch dank eines Tores von Marcel Sabitzer zu einem 3:0 bei Schlusslicht Schalke. Dritter ist weiterhin Oliver Glasners VfL Wolfsburg nach einem 2:0 in Augsburg.

Zumindest vorerst auf Rang vier schob sich Bayer Leverkusen durch ein Heim-5:2 gegen Stuttgart, Sasa Kalajdzic erzielte beide Treffer der Gäste. Borussia Dortmund verlor in Freiburg mit 1:2 und entfernt sich als Tabellensechster immer weiter von den Champions-League-Plätzen. Mainz schöpfte mit einem 1:0 im eigenen Stadion über Union Berlin Hoffnung im Abstiegskampf.

Die Leipziger setzten sich bei Schalke verdient durch. Unmittelbar vor der Pause ging der Favorit durch einen Kopfball von Nordi Mukiele in Führung. Der in der 83. Minute ausgetauschte Sabitzer sorgte mit einem Flachschuss ins kurze Eck in der 73. Minute für klare Verhältnisse, das dritte Leipzig-Tor gelang Willi Orban (87.). Beim Schlusslicht wurde Alessandro Schöpf in der 59. Minute ausgewechselt.

Sabitzers ÖFB-Teamkollege Kalajdzic trat sogar als Doppeltorschütze in Erscheinung und hält damit bei neun Pflichtspiel-Treffern in dieser Saison. Der in der 22. Minute eingewechselte Ex-Admiraner traf beim 2:5 der Stuttgarter in Leverkusen zweimal sehenswert, zunächst mit einem Lupfer (50.) und dann per Volley (77.). Aleksandar Dragovic sah den ersten Erfolg der Werks-Elf nach zuletzt drei Niederlagen in Folge von der Ersatzbank.

Im Gegensatz zu Leverkusen ist bei Dortmund nach wie vor Sand im Getriebe - das 1:2 in Freiburg bedeutete die dritte Niederlage aus den vergangenen vier Runden. Für die Gastgeber scorten Woo-Yeong Jeong (49.) und Jonathan Schmid (52.), wobei BVB-Goalie Marwin Hitz beim zweiten Tor patzte und auch beim ersten Gegentreffer nicht wirklich gut aussah. Das Tor des 16-jährigen Youssoufa Moukoko (76.) war für Dortmund zu wenig, Freiburg rettete den Vorsprung auch dank Philipp Lienhart über die Zeit.

Damit liegen die Wolfsburger durch das 2:0 in Augsburg schon sechs Punkte vor den Dortmundern. Wout Weghorst (38.) und Ridle Baku (59.) trafen für die von Glasner gecoachten Gäste, bei denen Xaver Schlager bis zur 68. Minute im Einsatz war - auf der Gegenseite saß Michael Gregoritsch nur auf der Ersatzbank.

Dafür schlüpfte Karim Onisiwo beim Mainz-Sieg über Union Berlin in eine entscheidende Rolle. Der ÖFB-Internationale holte sowohl den von Moussa Niakhate verwandelten Elfmeter (22.) als auch die Gelb-Rote Karte von Nico Schlotterbeck (53.) heraus. Es war der 30. Elfmeter in Serie, den die Mainzer verwandelten - Bundesligarekord! Christopher Trimmel spielte bei den Berlinern durch. Bei den Siegern verließ Onisiwo in der 84. Minute den Platz. Philipp Mwene war bis zum Schlusspfiff im Einsatz.

(APA)