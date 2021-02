Wer an der Börse Erfolg haben will, braucht Gemütsruhe. Mit ihr kann man von diesen fünf Aktien vier vermutlich gleich kaufen. Und einen Börsenneuling ins Auge fassen, der noch sehr groß aufzeigen dürfte.

In dieser Zeit der Dauerempörung und des konformistischen Emotionsdiktats an die Tugend oder Technik der Contenance zu erinnern, mag nicht sehr sexy sein. Wie überhaupt die Übung in Gemütsruhe nicht sehr sexy ist. Und dennoch lehrt das Geschäft der Geldanlage, dass langfristig all jene am besten fahren, die diese Haltung an den Tag legen. Wer etwa im Coronacrash vor knapp einem Jahr nicht panisch verkauft, sondern höchstens notorisch schwache Titel aus dem Depot geworfen hat, steht heute längst schon wieder besser da als vor dem Crash. Zumindest größere Schwankungen muss man als Privatanleger an der Börse schon aushalten.