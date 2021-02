Auch Wiener Eistraum ab Montag mit 20-Quadratmeter-Regel

(c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Bisher durften zeitgleich 1200 Menschen vor dem Rathaus ihre Runden drehen, ab Montag ist dies nur mehr für 600 Personen gleichzeitig möglich.

Der Wiener Eistraum passt seine Besucherregeln an: Ab dem morgigen Montag gilt es für Eisläufer, mehr Abstand zu einander halten. Konkret müssen pro Gast 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen, bisher waren es zehn Quadratmeter. Das teilte der Organisator Stadt Wien Marketing GmbH am Sonntag in einer Aussendung mit. Damit wird auf die neue Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung des Gesundheitsministeriums reagiert, die eine solche Regelung für Sportstätten vorsieht.

Dies hat auch Auswirkung auf die Gesamt-Besucherzahl am Eis: Bisher durften zeitgleich 1200 Menschen auf Schlittschuhen vor dem Rathaus ihre Runden drehen, ab dem morgigen Montag ist dies nur mehr für 600 Personen gleichzeitig möglich. Trotz dieser Einschränkungen werde der Wiener Eistraum, wie geplant, bis inklusive 28. Februar geöffnet halten, wurde in der Aussendung versichert.

Potenzielle Besucherinnen und Besucher können sich vor dem Besuch über die aktuelle Auslastung auf dem Eis informieren. Möglich ist dies auf der Website http://www.wienereistraum.com/ oder unter der Infohotline 01/40 900 40.

(APA)