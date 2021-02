400 Apotheken in Österreich testen ab Montag gratis

Gratis Antigen-Schnelltests gibt es ab Montag in vielen Apotheken. Es handle sich um ein Pilotprojekt, das schrittweise erweitert werde, hieß es von der die Apothekerkammer.

Rund 400 Apotheken in ganz Österreich bieten ab Montag, 8. Februar, die Gelegenheit, sich gratis mittels Antigen-Schnelltests auf das Corona-Virus testen zu lassen. Das teilte die Apothekerkammer am Sonntag mit. Es handle sich um ein Pilotprojekt, das schrittweise erweitert werde. Die Liste der Apotheken, die Gratis-Testungen anbieten, ist online auf der Seite der Apothekerkammer zu finden, jedoch gab es am Sonntagabend eventuell wegen Überlastung Zugriffsprobleme.

Eine telefonische Voranmeldung für die Testungen wird aufgrund der erwartet hohen Nachfrage unbedingt empfohlen. „Corona-Tests sind ein wichtiger Pfeiler der Strategie zur Bekämpfung der Pandemie und können den Menschen in vielen Bereichen des täglichen Lebens wieder ein Stück Normalität und Freiheit zurückbringen. Den Apothekerinnen und Apothekern liegt es sehr am Herzen, dazu den bestmöglichen Beitrag zu leisten“, erklärt Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer.

Zum vereinbarten Testtermin muss man die E-Card mitnehmen. Die Abstrichnahme erfolgt durch eine Apothekerin oder einen Apotheker. Es werden Antigentests per Nasen/Rachen-Abstrich vorgenommen. Bei einem negativen Testergebnis erhält man eine Testbestätigung, die, wenn sie nicht älter als 48h ist, als Freitesten für körpernahe Dienstleister gilt. Bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses erfolgt eine Meldung an die Gesundheitsbehörde durch die Apotheke.

(red.)