Lask steigt nach Überstunden gegen Klagenfurt auf

Pasching. Die Sensation im Cup-Viertelfinale ausgeblieben, mit WAC, Sturm Graz, Salzburg und dem Lask sind die jeweils favorisierten Mannschaften aufgestiegen, wenn auch teils mit deutlich mehr Mühe als erwartet. So mussten auch die Linzer am Sonntag hart kämpfen, setzten sich gegen Austria Klagenfurt erst nach 120 Minuten mit 5:3 durch.

Der Zweitligist erwischte beim Lask einen Traumstart, als Kapitän Markus Rusek nach einem Eckball einköpfelte (5.). Es war den Kärntnern nicht anzumerken, dass sie beim Debüt von Trainer Peter Pacult das erste Pflichtspiel seit Mitte Dezember spielten. Klagenfurt verteidigte klug, vergab nur zu viele Chancen. Denn Lask-Goalie Alexander Schlager agierte wieder in Höchstform, zeichnete sich gegen Darijo Pecirep aus (37.), verhinderte in höchster Not ein Eigentor von Petar Filipovic (54.) und hielt allein gegen Simon Straudi (57.).

So kam das alte Sprichwort zum Tragen: Johannes Eggestein schloss für den Lask zum 1:1 ab (67.), nach Vorarbeit der eingewechselten Peter Michorl und Marvin Potzmann. Keine zwei Minuten später stellte mit Husein Balic der dritte Joker auf 2:1 (68.). Doch auch die Linzer verabsäumten ihrerseits die Entscheidung. Andreas Gruber scheiterte nach hartem Elfmeterpfiff (77.) und traf per Weitschuss Aluminium (82.). Klagenfurt gab nie auf, selbst als ein abgefälschter Freistoß an die Stange klatschte, und wurde belohnt: Die folgende Ecke nutzte Benjamin Hadzic zum 2:2 (92.).

In der Verlängerung schossen Balic (98.), Eggestein (101.) und Potzmann (111.) den Lask zum Aufstieg. Der Austria gelang nach beherztem Kampf nur noch Ergebniskorrektur durch Florian Jaritz (108.). Die Linzer stehen damit im Halbfinale (Spieltermin 2./3. März), in dem sie auf den WAC treffen. Den zweiten Finalisten spielen Sturm Graz und Titelverteidiger Salzburg aus.

(swi)