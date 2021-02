Kommt Tirol unter Quarantäne? Verhandler auf Tauchstation

Der Verhandlungsmarathon über etwaige Verschärfungen der Corona-Maßnahmen zieht sich. Tirols Wirtschaftskammerchef zeigt sich empört.

Noch am Freitag hatte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) auf die Frage, ob e nötigenfalls in Tirol hat durchgreifen werde, gemeint: Er wolle die Angelegenheit im Konsens mit den Beteiligten regeln. Hinter dieser Angelegenheit steckt die Frage, ob in bzw. über das Bundesland verschärfte Maßnahmen verhängt werden sollen, da Tirol von der sogenannte Südafrika-Mutante des Coronavirus besonders betroffen ist. Seitens des Landes heißt es, es gebe 165 bestätigte Fälle, davon acht "aktiv positiv". Aus dem Gesundheitsministerium ist zu hören, dass es noch zahlreiche weitere Verdachtsfälle gibt, die derzeit überprüft würden.

So kam es, dass über das Wochenende via Telefon und Videokonferenz intensive Gespräche geführt worden sind. Und am Ende die Verwirrung stand: In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte es aus Landhauskreisen zunächst geheißen, die Gespräche zwischen Anschober und Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) seien ohne Ergebnisse vertagt worden. Aus dem Bund war aber kurz darauf zu vernehmen, dass noch an einer Einigung gefeilt werde.

Eine offizielle Stellungnahme war bis dato nicht zu erhalten, die Verhandler und deren Sprecher befanden sich auf Tauchstation.

Bekanntgabe der Ergebnisse?

Aus dem Landhaus hatte es gegen Mitternacht gelautet, die Gespräche seien vertagt worden, der weitere Fahrplan stehe noch nicht fest. Dieser werde vom Bund bestimmt und voraussichtlich am heutigen Montag besprochen. Der Verhandlungsmarathon dürfte sich mehr als gespießt haben und kontrovers verlaufen sein.

Zuletzt war sogar eine Isolation bzw. Quarantäne oder eine Lockdown-Verlängerung für Tirol im Raum gestanden. Platter hatte dies aber vehement abgelehnt: Die Datenlage gebe das nicht her, argumentierte er mehrfach und verwies dazu etwa auf die Sieben-Tage-Inzidenz, die im Bundesland unter dem Österreich-Schnitt liege.

Tirols Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser wies indes in der ORF-Sendung "ZiB2" am Sonntagabend den Vorwurf, Tirol könnte damit verantwortungslos agieren, scharf zurück: "Wir waren eigentlich die Ersten, die das Land abgesperrt haben, die mit Tests begonnen haben, die wirklich aktiv gegen diesen Virus gekämpft haben und deswegen haben wir es jetzt einfach satt, dass wir uns ständig ins Rampenlicht stellen und verurteilen lassen, dass Tirol nichts macht." Man fordere dieselbe Behandlung wie sie den anderen Bundesländern zukomme.

Seitens Anschobers hatte es geheißen, dass bis Sonntagabend "Bilanz" gezogen und dann eine Entscheidung bekannt gegeben wird.

(hell/APA)