Kombination der Damen in Cortina abgesagt

Schnee und Regen machten den heutigen WM-Auftakt zunichte.

Cortina d'Ampezzo. Die Alpine Kombination der Damen bei den Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo ist am Montag abgesagt worden. Der Schneefall in jüngster Zeit hat der Piste offenbar zu sehr zugesetzt. Titelverteidigerin Wendy Holdener aus der Schweiz hätte den Kombi-Slalom um 11.00 eröffnen sollen, um 14.30 Uhr wäre ein Super-G gefolgt. Über etwaige Verschiebungen im Programm wollten die FIS und die lokalen Organisatoren später informieren.