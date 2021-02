Pieter Mulier ist neuer Kreativdirektor von Alaïa

Drei Jahre nach dem Tod Azzedine Alaïas hat das Modehaus nun eine neue kreative Leitung.

Bereits vor mehr als drei Jahren verstarb der legendäre Modedesigner Azzedine Alaïa, jetzt wurde für das gleichnamige Label ein neuer Kreativdirektor bestellt. Pieter Mulier, der als rechte Hand von Raf Simons bei Jil Sander, Dior und Calvin Klein arbeitet, übernimmt ab sofort die kreative Leitung des Modehauses. Seine erste Kollektion wird er bereits für die Saison Frühling-Sommer 2022 entwerfen.

Myriam Serrano, CEO von Alaïa, zeigt sich in einer Presseaussendung voll des Lobes: "Pieter zeichnet sich durch bemerkenswertes technisches Talent und Hingabe an das Handwerk aus, ein scharfes Auge für das Bauen und ein Gefühl zeitloser Schönheit, das tief in der kreativen Herangehensweise unseres Modehauses verwurzelt ist. Seine Ernennung markiert die Eröffnung eines wichtigen neuen Kapitels für unser Haus, da wir gemeinsam versuchen, die Grundwerte und den unverwechselbaren Stil von Alaïa in die Zukunft zu tragen."

Der belgische Designer studierte Design und Architektur am Supérieur d’Architecture ‘Saint-Luc’ de Bruxelles. Er freut sich auf die neue Herausforderung: "Azzedine Alaïa war seiner Zeit immer voraus und offen für alle Künste und Kulturen. Seine kraftvollen Visionen waren eine Inspiration, da er immer versucht hat, sich die notwendige Zeit für innovative und dauerhafte Kreationen zu lassen. Mit diesem enormen Gefühl der Bewunderung und Verantwortung werde ich versuchen, sein Erbe - die Weiblichkeit, zu feiern und Frauen in den Mittelpunkt der Schöpfung zu stellen - fortzusetzen."

