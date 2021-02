Kostenübernahme für Antigen-Tests auch bei Ärzten gefordert

Weil die Kosten für Gratis-Tests in Apotheken vom Bund übernommen werden, ortet die Ärztekammer Niederösterreich eine Ungleichbehandlung.

Mit der mit den Lockerungen einhergehenden Regel zum "Freitesten" für viele Dienstleistungen wurden auch die Angebote für Antigentests ausgeweitet. So kann man sich mittlerweile nicht nur bei behördlich eingerichteten Teststraßen, sondern auch bei Apotheken gratis testen lassen. Die Kosten dafür werden vom Bund übernommen.

Ähnliches müsse auch bei Ärzten gelten, forderte am Montag die Ärztekammer Niederösterreich. Sie verlangte eine Kostenübernahme der Antigen-Tests durch den Bund. Die bestehende Ungleichbehandlung sei zu beenden, wurden die politisch Verantwortlichen "in aller Eindringlichkeit" aufgefordert.

Derzeit sind Antigen-Tests beim Arzt nur dann für die Patienten kostenlos, wenn ein Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht, also auch Symptome vorliegen. Dass ärztliche Ordinationen, "von den Gratistests ausgenommen sind, ist mehr als unverständlich und kann so nicht einfach hingenommen werden", stellte Dietmar Baumgartner, Obmann der Kurie niedergelassener Ärzte, fest. Ein wohnortnahes Angebot an gratis Antigen-Tests für symptomfreie Patientinnen und Patienten könne es nur unter Einbindung der niedergelassenen Hausärztinnen und -ärzte geben, fügte er hinzu.

Deren Ordinationen würden in der Testung eine zentrale Rolle spielen und damit einen wertvollen Beitrag zur Früherkennung von infektiösen, aber symptomfreien Personen leisten. "Diesem Umstand muss durch entsprechende Maßnahmen seitens der Bundesregierung Rechnung getragen werden", erklärte Max Wudy, Arzt für Allgemeinmedizin und stellvertretender Obmann der Kurie niedergelassener Ärzte.

(APA)