Siemens und Air Liquide bündeln Kräfte für Wasserstoff-Gescchäft

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy und der französische Gashersteller Air Liquide wollen gemeinsam das Geschäft mit Wasserstoff vorantreiben.

Es sei vorgesehen, große Wasserstoff-Projekte im industriellen Maßstab zusammen mit den Kunden zu entwickeln, teilten die Unternehmen Siemens und Air Liquide am Montag mit. Zudem wollten sie den Grundstein für eine Serienfertigung von Elektrolyseuren in Europa legen, mit einem Schwerpunkt auf Deutschland und Frankreich. Darüber hinaus kündigten sie an, bei der Forschung und Entwicklung für die nächste Generation von Elektrolyseuren zusammenzuarbeiten.

Wasserstoff gilt als ein Schlüssel für den Erfolg der Energiewende. Die Bundesregierung unterstützt dies mit Milliardenbeträgen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier begrüßte das Projekt der beiden Unternehmen ebenso wie sei französischer Amtskollege Bruno Le Maire.

(Reuters)