Exporte im November um 1,8 Prozent über Vorjahr

Österreichs Exporte sind in den ersten elf Monaten wegen der Coronakrise um 8 Prozent gefallen, die Importe um fast 10 Prozent.

Österreichs Wirtschaft hat im November 2020 trotz Lockdown etwas mehr exportiert als im Jahr davor. Die Importe waren stabil. In den ersten elf Monaten hat die Coronakrise aber zu einem deutlichen Rückgang geführt: Die Exporte sanken um 8,2 Prozent auf 130,8 Milliarden Euro, die Importe um 9,6 Prozent auf 132,5 Mrd. Euro. Im November 2020 stiegen die Exporte laut Statistik Austria im Jahresabstand um 1,8 Prozent auf 13,03 Milliarden Euro, die Importe um 0,05 Prozent auf 13,15 Milliarden Euro.

Im Oktober waren die Ausfuhren noch um 10,8 Prozent gefallen, im September leicht um 0,1 Prozent gestiegen. In den Monaten davor hatten sich die Exporte ebenfalls rückläufig entwickelt (August minus 7,0 Prozent, Juli minus 5,7 Prozent). Arbeitstägig bereinigt gingen die Exporte im November um 1,1 Prozent und die Importe um 2,4 Prozent zurück. An EU-Mitglieder lieferte Österreich Waren im Wert von 8,78 Milliarden Euro (plus 3,3 Prozent) und bezog aus der EU Waren im Wert von 9,14 Milliarden Euro (plus 0,4 Prozent). Die Importe aus Drittstaaten beliefen sich im November 2020 auf 4,0 Milliarden Euro (minus 0,7 Prozent, die Exporte sanken um 1,2 Prozent auf 4,25 Milliarden Euro.

In den ersten elf Monaten trugen die Rückgänge in den von coronabedingten Einschränkungen besonders geprägten Monaten März, April und Mai maßgeblich zur negativen Entwicklung bei. Im März sanken die Einfuhren um 7,9 Prozent, die Ausfuhren um 4,3 Prozent. Im April brachen die Importe um 25,9 Prozent ein, die Exporte um 23,7 Prozent. Ähnlich war auch die Entwicklung im Mai mit eine Rückgang von jeweils rund einem Viertel. Eine allgemeine Abflachung der Exporte sowie der Importe sei bereits im Jänner bzw. Februar 2020 vor dem ersten Corona-Lockdown in Österreich ab Mitte März 2020 verzeichnet worden, so die Statistik Austria. Das Defizit der Handelsbilanz betrug 1,63 Milliarden Euro, nach 4 Milliarden Euro in der Vorjahresperiode.

Die größten absoluten Rückgänge wurden mit Österreichs bedeutendstem Handelspartner Deutschland verzeichnet (Importe minus 9,3 Prozent auf 46,45 Milliarden Euro, Exporte: minus 4,8 Prozent auf 39,91 Milliarden Euro). Aus der EU bezog Österreich in dem Zeitraum Waren im Wert von 90,51 Milliarden Euro ( minus 9,5 Prozent). Der Wert der in EU-Länder exportierten Waren sank um 7,0 Prozent auf 88,63 Milliarden Euro. Die Einfuhren aus Drittstaaten fielen um 9,7 Prozent auf 41,94 Milliarden Euro, die Ausfuhren um 10,4 Prozent auf 42,19 Milliarden Euro.

