Tratschen mit Freunden mittlerweile wichtiger als „Posen“

Die neue Studie von Saferinternet zeigt, dass Kinder sich zunehmends verantwortungsvoller mit Sozialen Medien auseinandersetzen. Und, dass Facebook bei Jungen nicht mehr beliebt ist.

Das Internet ist Fluch und Segen zugleich, erst recht in dieser Pandemie. Besonders Kinder und Jugendliche leiden nachgewiesenermaßen an den Lockdown-Bestimmungen. Geschlossene Schulen und keine Möglichkeit, seine Freunde draußen unbekümmert treffen zu können. Das spiegelt sich zum Teil auch in der Nutzung digitaler Medien wider, wie die aktuelle Safer-Internet-Studie zeigt.

Der Verein Saferinternet präsentiert anlässlich des 18. internationalen Safer Internet Day Studie „Das Leben im Online-Stream: Soziale Netzwerke und Selbstdarstellung“. Sie zeigen eindrucksvoll, dass soziale Medien für junge Menschen wichtiger als je zuvor und gleichsam zur „digitalen Nabelschnur“ geworden sind. Vom Power-Porridge-Rezept am Morgen über ein Kurzvideo vom Fitness-Training bis zur Online-Party auf Discord - besonders beliebt zu Silvester: Für Kinder und Jugendliche zählt die Nutzung dieser Plattformen zum fixen Tagesablauf. In Zeiten von Covid-19 hat der Stellenwert von TikTok, WhatsApp & Co. nochmals massiv zugelegt. Dabei wurde aber auch eine Verschiebung der Nutzung festgestellt.

Heute sind sie essenzielles Kommunikationstool und Draht zur Außenwelt. Die Eigeninszenierung ist dabei in den Hintergrund gerückt. Insgesamt scheint der Umgang mit Sozialen Netzwerken reifer geworden zu sein, doch Risiken bleiben nach wie vor bestehen.

Soziale Netzwerke: Digitale Nabelschnur in Pandemiezeiten

Praktisch alle im Rahmen der Studie befragten Jugendlichen nutzen Soziale Netzwerke. Sie treten mit durchschnittlich 11 Jahren ihrem ersten Sozialen Netzwerk bei und nutzen zwei bis drei Plattformen parallel - je nach Einsatzzweck. Diese differenzierte Nutzung zeigt sich umso deutlicher, je älter die Jugendlichen sind.

Einer der entscheidenden Punkte, ist, dass die Kinder immer jünger werden. Auch wenn es den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plattformen widerspricht und meist ein Alter von 13 Jahren vorsehen. Tatsächlich ist die Kontrolle und der Wunsch der Plattformen dies zu ahnden, beschränkt. In Italien müssen Kinder sich aktuell bei der Post einen Verifizierungscode holen, sobald sie mit einem Ausweis ihr Alter belegen konnten. Erst dann ist eine Anmeldung auf einer Plattform möglich.

Stand früher die Selbstdarstellung im Vordergrund, so ist nun das Kontakthalten mit anderen eindeutig die Hauptfunktion von Sozialen Netzwerken. Das zeigte sich schon vor Covid-19 und hat sich seither nochmals verstärkt. Denn in der Pandemie ist das Kontakthalten mit Familie, Freunden und Schulkollegen schwieriger geworden, gewinnt aber gleichzeitig massiv an Bedeutung. Soziale Netzwerke dienen als eine Art digitale Nabelschnur zur Außenwelt und verdienen ihren Namen mehr als je zuvor.

Das veränderte Medienverständnis

An zweiter Stelle nach dem Kontakthalten rangieren Information bzw. Unterhaltung. Erst dann folgen eigene Postings und Selbstdarstellung. Das virtuelle Teilhabenlassen anderer am eigenen Leben ist damit weniger wichtig geworden.

„Die gezielte Auswahl von Plattformen und ein bewussterer Umgang mit Online-Selbstdarstellung sind Anzeichen einer Entwicklung hin zu einer reiferen Nutzung von Sozialen Netzwerken durch Jugendliche“, beobachtet Matthias Jax, Projektleiter von Saferinternet.at, in Workshops und Gesprächen mit jungen Menschen.

Demnach ist WhatsApp mit 98 Prozent der klare Favorit bei Jugendlichen und kratzt bereits an der 100-Prozent-Marke. Es ist die wichtigste Plattform zum Kontakthalten mit Familie, Freunden und Schulkollegen, wird aber während der Pandemie auch für Lerngruppen bzw. zur gegenseitigen Unterstützung bei den Herausforderungen des Homeschoolings verwendet.

Auf dem zweiten Platz landet YouTube (93 Prozent) als Info- und Entertainment-Channel, auf dem dritten Rang liegt Instagram (84 Prozent), das ebenfalls zum Kontakthalten sowie zur Information verwendet wird. Alle drei Netzwerke konnten im Vergleich zum Vorjahr zulegen.

TikTok und Pinterest überholen Facebook

Die Top Fünf vervollständigen die Foto-Sharing-App Snapchat (75 Prozent) und die Video-App TikTok (57 Prozent), die während der Pandemie deutlich wichtiger geworden ist (+15 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr). Mit deutlichem Abstand, aber dennoch erstmals so weit vorne kann sich die Inspirations-Plattform Pinterest platzieren (39 Prozent). Das weltweit größte Soziale Netzwerk Facebook ist bei Österreichs Jugendlichen im Vergleich zum Vorjahr von Platz fünf auf Platz sieben (34 Prozent) zurückgefallen.

Ein besonders hoher Zuwachs um 16 Prozentpunkte auf 33 Prozent (Platz 8) ist bei Discord zu verzeichnen. In den letzten Monaten hat sich Discord von einer Gaming-Plattform hin zu einem vielfältig genutzten digitalen Aufenthaltsraum entwickelt.

Selbstdarstellung ist mehr als nur Selfies posten

Das erste Soziale Netzwerk scheint prägend für das weitere Online-Verhalten und insbesondere auch für die Art der Selbstdarstellung zu sein. Nicht mehr zu vergleichen mit jenen Bildern, die zu Beginn Facebooks online gestellt wurden. Jugendliche legen Wert auf die Nachbearbeitung ihres Portrait-Selfies, wobei sie sich bewusst sind, dass sie optimierte Bilder präsentiert bekommen. 57 Prozent finden Bildbearbeitung sogar wichtig. 79 Prozent denken, dass Jugendliche sich online prinzipiell besser darstellen. Und dennoch macht auch hier die Dosis das Gift: Es sei „cringe“ (also peinlich), wenn man von anderen mitbekommt, dass sie sehr viel Zeit in die Bildbearbeitung investieren, so die Befragten.

Das Selfie ist dabei aber nur ein Element der Selbstdarstellung. Ein Komplettbild ergibt sich erst durch das gewählte Online-Pseudonym, persönlichen Informationen, Gruppen, Likes und Kommentaren, aber auch Playlists.

Das Internet vergisst nicht - versus Recht auf Vergessen

Jugendliche befinden sich in einem Dilemma: Das Internet vergisst nicht. Während früher über jugendlichen Leichtsinn leicht der Mantel des Vergessens gelegt werden konnte, droht ihnen jederzeit der technische Bumerang. Ein jahrealtes Posting kann da schnell zum Verhängnis werden. Wohl auch aus diesem Grund ist das Privatsphäre-Bewusstsein deutlich präsenter: Drei von zehn Jugendlichen (29 Prozent) beschäftigen sich regelmäßig mit den Privatsphäre-Einstellungen in Sozialen Netzwerken. Dennoch sind für 35 Prozent diese lediglich bei der erstmaligen Nutzung ein Thema und 14 Prozent haben sich überhaupt noch nie damit auseinandergesetzt.

Im Kontext der Privatsphäre ist auch der Trend hin zu zeitlich begrenzten Inhalten („Stories“) zu betrachten. Denn damit ist – zumindest aus Sicht der Jugendlichen – das Risiko deutlich geringer, die Kontrolle über die eigenen Bilder zu verlieren. 38 Prozent haben schon einmal eine Aufnahme gepostet, die sie später als peinlich empfunden haben und 32 Prozent eine, von der sie nicht gewollt hätten, dass die Eltern sie sehen.

Jugendliche nicht allein lassen

Einen sicheren Umgang mit Sozialen Netzwerken lernen Jugendliche laut 32 Prozent der Befragten vor allem durch Aufklärung und Workshops (zum Beispiel in der Schule), gefolgt von Lernen aus eigenen Fehlern (31 Prozent) sowie den Eltern und Freunden (je 28 Prozent).

„Die wichtige Unterstützung in der Schule fehlt aufgrund der Pandemie derzeit weitgehend. Daher müssen wir gemeinsam sicherstellen, dass der Erwerb von Safer Internet-Kompetenzen in der Schule auch in der aktuellen Situation nicht zu kurz kommt“, sagt Barbara Buchegger, pädagogische Leiterin von Saferinternet.at. Das bedeute auch, dass Eltern sich aktiv mit den Angeboten im Internet aussetzen. Zudem gehöre "Kinder nicht zu verurteilen, sondern aktiv zu versuchen sie zu verstehen", sagt Buchegger.

>>> Saferinternet.at

(bagre)