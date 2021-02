Schwedenbomben auf der Mariahilfer Straße

Rund 150 Produkte werden in der neuen „Chocolaterie" angeboten. Oberste Priotität habe derzeit die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen.

Auch auf der Wiener Mariahilfer Straße öffnen heute, Montag, wieder die Geschäfte – darunter auch ein Neuzugang, in dem Süßes erstanden werden kann: Der Eigentümer der Niemetz Schwedenbomben, die Heidi Chocolat AG, hat auf der Wiener Einkaufsmeile eine neue Filiale eröffnet. Das hat das Unternehmen in einer Aussendung mitgeteilt.

Rund 150 Produkte werden demnach in der neuen „Chocolaterie" angeboten. Heidi Chocolat wurde in den 1990er Jahren von der Schweizer Schokolademanufaktur Läderach in Rumänien gegründet und gehört zu Meinl-Gruppe. 2013 wurde die Traditionsmarke Niemetz Schwedenbomben übernommen, womit das Aus für die berühmten Schoko-Schaum-Süßigkeiten abgewendet werden konnte.

Eröffnung in schwierigen Zeiten

„Uns ist bewusst, dass wir die Chocolaterie in einer schwierigen Zeit eröffnen. Doch wollen wir damit auch zum Ausdruck bringen, dass wir den Blick nach vorne richten. Und diese positive Einstellung wollen wir weitergeben. Beim Besuch in der Heidi Chocolaterie stehen natürlich die Sicherheit unserer Gäste an erster Stelle und alle Sicherheitsmaßnahmen werden streng eingehalten", versicherte Gerhard Schaller, der Geschäftsführer der Heidi Chocolat AG Niemetz Schwedenbomben.