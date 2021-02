Neni eröffnet Rooftop Bar beim Wiener Prater

Über der ersten "Superbude" Wiens wird man mit Blick auf Riesenrad und vorbeiziehende Achterbahnen das beliebte israelisch-orientalische Streetfood von Neni genießen können.

In erster Reihe fußfrei am Wiener Prater wird - so konkret könne man schon sein - bald, nämlich im Frühjahr 2021, eine neue "Superbude" eröffnet werden. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Hotel und Hostel, das Konzept stammt vom Originals in Hamburg. Man will damit vor allem "zum Wohlfühlen" einladen.

Etwa mit einem Künstler, der im Rahmen des "Artist in Residence Programm" kostenlos für ein paar Wochen im eingerichteten Atelier übernachten, gerne aber auch "seinem kreativen Geist freien Lauf lassen" darf.

Dazu soll aber auch das Restaurant am Rooftop beitragen: Das Neni, das sich mit seinem israelisch-orientalischen Streetfood über Wiens Grenzen hinaus einen Namen gemacht hat. So soll man von der Panoramadachterrasse direkt in den Vergnügungspark schauen und bei israelischem Street Food und einem Getränk die vorbeiziehenden Achterbahnen beobachten - und dabei die Atmosphäre des Bezirks genießen können. Es ist nur eines der von Betreiberin Haya Molcho für 2021 geplanten Projekte. Eröffnet werden soll am 1. April 2021.

