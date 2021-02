Rebellen der Form: Die Gruppe "Memphis"

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Das Memphis-Team auf dem Bett »Masanori« von Umeda Tawaraya, 1981 • © Masanori Umeda © Studio Azzurro,

Vor 40 Jahren kippte "Memphis" die Konventionen und die Wahrnehmung des Designs. Heute zeigt eine Ausstellung im Vitra Design Museum, wie sich "Kitsch und Eleganz" noch immer gut ganz gut vertragen könnten.

Manchmal haben auch Gestalter einen gewissen Hang zum „über“. Wenn sie etwas „überzeichnen“. Oder auch einmal „übertreiben“: Indem sie den Dingen etwas zu viel an Emotionen applizieren. Schnell ist man dann dorthin abgerutscht, wo man als Designer keinesfalls hinwill: in den Kitsch. Außer es ist Anfang der 1980er-Jahre und man ist spätnachts im Winter mit Ettore Sottsas und einer Gruppe junger Designer zusammengesessen. Dann war man dabei höchstwahrscheinlich ein Teil von „Memphis“. Einer Gruppe, die sich auch im Kitsch durchaus wohlfühlte. Vor allem weil sie möglichst wenige Tabus auslassen wollte. Oder auch: „Gestalterische Gewissheiten erschüttern, ironisch brechen“, merkt Mateo Kries, Direktor des Vitra Design Museums in Weil am Rhein, an. „Davor hatte man als Gestalter die Wahl: Design oder Kitsch.“ „Memphis“ entschied sich für beides. Man spielte einfach zu gern, auch mit Versatzstücken, die Gestalter früher wohl nie in die Hand genommen hätten. So geriet Kitsch zu so etwas wie „reflektiertem Kitsch“, wie Mateo Kries meint.