Thomas Bernhard: Untypische Zitate

Am Dienstag hätte Thomas Bernhard seinen 90. Geburtstag gefeiert. Wir haben - offensiv - nach Stellen gesucht, die nicht „typisch nach Bernhard“ klingen.

„Händel liebte ich von meiner frühesten Kindheit an, Bach bewunderte ich, aber er ist immer nur in die Nähe meines Herzens gekommen, Mozart war meine ureigene Welt.“

In die Natur hineingehen und in dieser Natur ein- und ausatmen und in dieser Natur nichts als tatsächlich und für immer Zuhause zu sein, das empfände er als das höchste Glück. In den Wald gehen, tief in den Wald hinein, sagte der Burgschauspieler, sich gänzlich dem Wald überlassen, das ist es immer gewesen, der Gedanke, nichts anderes, als selbst Natur zu sein.“

Aus dem Roman „Holzfällen“ (1984)