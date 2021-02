Lieferdienst Mjam will Geschäft mit „Geisterküchen” ausbauen

Das Konzept ist künftig auch in kleineren Städten geplant. Aber was genau ist eigentlich eine „Geisterküche”?

Die Online-Lieferplattform Mjam will das Geschäft mit sogenannten Geisterküchen ausbauen. Das berichtet die Digital-Plattform „Trending Topics”. Dabei handle es sich um virtuelle Restaurantmarken, die der Essenzulieferdienst entwickelt hat und an Lokale vergibt. Diese können dann zusätzlich zu ihren eigenen Gerichten etwa auch Burger oder Burritos anbieten – unter einem anderen Namen. Dies soll künftig deutlich gemacht werden. Das Konzept sei auch in kleinen Städten geplant.

Hunderte Geisterküchen geplant

Wer in Wien etwa „Mamacitas”-Burritos bestelle, bekomme diese eigentlich aus dem Milons-Restaurant, so die Plattform. Der Geschäftsbereich nenne sich „Concepts”. Laut Mjam-Chef Arthur Schreiber soll es bis Ende 2021 mehrere hundert solcher Geisterküchen im ganzen Land geben. Auch eine eigene Landing Page mit sämtlichen Informationen zu den Geisterküchen sei geplant: „Wir haben gesehen, dass es nicht nur in Wien funktioniert, sondern auch in kleinen Städten. Wir werden uns Ende des Jahres in einem mittleren dreistelligen Bereich befinden, das auf jeden Fall. Am Ende ist es ein Franchising-Konzept, in das wir sehr viel Geld investieren", so Schreiber.

Keine Konkurrenz, sondern Zusatz-Geschäft

Wird ein Restaurant "Concepts"-Partner, erhält es von Mjam Rezepte, die passenden Zutaten und die virtuelle Marke. Konkurrenz wolle man den Lokalen nicht machen, sondern Zusatz-Business anbieten: „Was wir in Österreich nicht machen, ist, dass wir Großküchen anmieten und dann kleine Restaurants dort Parzellen bekommen und dann dort kochen”, so Schreiber. Dass immer mehr Restaurants nebenbei zur Geisterküche werden, sei im Interesse des Lieferdienstes: „Wir profitieren natürlich davon, dass wir mehr Angebot haben und es mehr Bestellungen gibt.”

Jetzt steht Transparenz im Fokus

Zum Thema Transparenz erklärt Schreiber: „Wir verstecken da nichts und waren Anfang 2020 dabei, die offizielle Kommunikation vorzubereiten, aber dann kam Corona und wir kamen dann nicht dazu.” Die Kommunikationspläne seien damals durcheinander gewirbelt worden. 2021 wolle man das Thema nun groß kommunizieren.

Dem Nutzer wolle man künftig deutlich machen, dass es sich bei Mamacita und Co. um Ghost Kitchens handelt. Das Thema Transparenz sei ein fairer Punkt, der viele Nutzer interessiere. Dem werde man auch nachkommen, so Schreiber. „Das kommt auf jeden Fall, dass wir das explizit wahren. Bei unseren Umfragen kam aber heraus, dass es den Leuten eher egal ist, solange das Essen gute Qualität hat.”

(APA)