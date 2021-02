Bitcoin springt wieder über 40.000 Dollar-Marke

Vor allem das Bekenntnis des Autobauers Tesla gibt der ältesten Kryptowährung Rückenwind. Sie soll demnächst auch als Zahlungsmittel für Tesla-Produkte akzeptiert werden.

Der Bitcoin-Kurs ist am Montag wieder über die Marke von 40.000 Dollar gesprungen. Vor allem das Bekenntnis von Tesla zu Bitcoin gab der ältesten und wichtigsten Cyber-Devise Rückenwind: Sie stieg um beinahe 13 Prozent auf über 43.000 Dollar. Der amerikanische Elektroauto-Bauer will die Kryptowährung unter bestimmten Voraussetzungen demnächst als Zahlungsmittel für seine Produkte akzeptieren.

Tesla investiert 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin

Tesla setzt im großen Stil auf die Kryptowährung Bitcoin. Wie das Unternehmen von Konzernchef Elon Musk am Montag mitteilte, investiert Tesla 1,5 Milliarden Dollar (1,25 Milliarden Euro) in die digitale Währung. Musk hatte schon vor einigen Tagen seine Haltung gegenüber der Währung deutlich gemacht: In sein Twitter-Profil schrieb er kurz und knapp „#bitcoin”.

Ein wichtiger Grund für den Aufschwung der vergangenen Monate war zudem die Ankündigung des Bezahldienstes Paypal im Herbst gewesen, Kontoinhabern die Nutzung von Kryptowährung zu ermöglichen.

Hinter der Digitalwährung steckt die Idee einer Währung, die unabhängig von Staaten, Zentralbanken und der Geldpolitik existiert. Anders als klassische Währungen werden digitale Zahlungsmittel nicht von einer zentralen Stelle kontrolliert, auch Buchungen müssen nicht von einer zentralen Stelle bestätigt werden.

