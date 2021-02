„Die Reise von Borrell nach Moskau war ein Fehler“

Der Hoher Vertreter der EU hat sich mit seinem Auftritt im Kreml selbst geschadet, warnt der EU-Mandatar und frühere polnische Außenminister Radosław Sikorski.

Was war Ihr erster Gedanke, als Sie vorige Woche die Moskauer Pressekonferenz von Josep Borrell, dem Hohen Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow sahen?



Ich war von Anfang an skeptisch hinsichtlich dieser Reise nach Moskau zum jetzigen Zeitpunkt: es gibt starke Repressionen gegen die Opposition, den Nawalny-Fall, die Kontroverse um Nordstream 2, die ungebrochene Verletzung des Völkerrechts durch Russland in der Ukraine. Ich fragte mich: wäre ich hingefahren? Vermutlich nicht. Denn ohne konkret Erreichbares von russischer Seite sieht so eine Reise nach Moskau wie ein Zugeständnis an die russische Seite aus, das sie nicht verdient haben.



Was wäre die Alternative?