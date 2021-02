Verdacht der Südafrika-Mutation in steirischem Pflegeheim

Vier Mitarbeiter könnten mit der neuen Variante infiziert sein. Das Heim verstärkt nun nochmals seine Hygiene-Maßnahmen.

In einem Pflegeheim im oststeirischen Gleisdorf (Bezirk Weiz) besteht der Verdacht, dass sich mehrere Mitarbeiter mit der südafrikanischen Mutation des Coronavirus infiziert haben. Medien berichteten, dass erste Untersuchungsergebnisse darauf hindeuten würden. Seitens des Landes Steiermark hieß es am Montag, dass vier Proben von Verdachtsfällen zur Sequenzierung nach Wien geschickt wurden.

Neben den vier Verdachtsfällen wurden auch noch mehrere Infektionen mit dem "normalen" Coronavirus festgestellt - auch unter den Bewohnern. Daher werden nun die Hygienemaßnahmen in der Einrichtung noch einmal verstärkt und eine Komplett-Testung soll ebenfalls durchgeführt werden, sagte Martin Gsellmann von der Kommunikation Land Steiermark.

Bisher wurde nur in Tirol eine Häufung an Fällen der "Südafrika"-Mutation festgestellt. In anderen Bundesländern kam es bisher nur zu vereinzelten Infektionen.

(APA)