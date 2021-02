Ein Valentinstag in Coronazeiten?

Was macht man schon in Zeiten von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen? Man überlegt sich "ein romantisches Date zu Hause", wie es die Nutzer der Plattform Pinterest tun.

Kein Restaurantbesuch, kein Wochenende in der Therme und auch kein spontaner Städtetrip. Der 14. Februar naht — und in Lockdown-Zeiten ruft er die Kreativität all jener auf den Plan, die sich am Valentinstag nicht mit Blumenstrauß, Schmuck oder Schokolade zufriedengeben wollen.

Doch was macht man schon in Zeiten von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen? Zum Beispiel ein Indoor-Picknick, ein selbstgekochtes Menü oder eine Sternbeobachtung vom eigenen Balkon aus, wie die Nutzer auf der Plattform Pinterest vorschlagen.

Romantik in den eigenen vier Wänden

Die Plattform wird gerne von Menschen für kreative Inspiration und originelle Ideen aufgesucht. Sie funktioniert wie eine Art Pinnwand, auf die man Vorschläge, die einem gefallen, anheftet und sich so "für später merkt". Glaubt man der Analyse, werden in diesem Jahr am Valentinstag viele Dates zu Hause stattfinden, zu denen man sich auch wirklich etwas überlegt hat. Die Suchanfrage nach "romantische Zimmer-Überraschungen" ist im Vergleich zum letzten Jahr um diese Zeit um das 36-fache gestiegen.

Die Ideen darunter waren vielseitig: Etwa ein mit Luftballon gefülltes Schlafzimmer, mit Fotos gestaltete Wände, ein kuschelig eingerichtetes Heimkino, ein Kerzenmeer am Esstisch oder ein Picknick am Wohnzimmerboden.

Sushi, Pizza, Cupcake

Auch was die Essenswahl angeht, könnte man sich die kulinarischen Wünsche von den Suchanfragen der User ableiten. Häufig gesucht wurde nach "Sushi-Date", "Pizza-Date" oder nach "Cupcakes zum Valentinstag". Besonders oft gesucht wurde nach "Erdbeeren zum Valentinstag". Wer weder Lust auf Erdbeeren im Winter noch auf Backen hat, der kann sich ein romantisches Dinner auch nach Hause bestellen - Angebote gibt es viele.

(Red.)