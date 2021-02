Sonntagabend in Cortina.

Durch Cortina d'Ampezzo weht bei der Ski-WM ein Hauch von Dolce Vita.

Von früh bis spät rattern in Cortina d'Ampezzo die Fräsen durch die Gassen. Die Schneemassen verhinderten am Montag schon die Damen-Kombination und ob der Lawinenprävention auch die Super-G-Inspektion der Herren. Die nördliche Zufahrt zum Nobelskiort, in dem Toni Sailer, der „Pink Panther“, James Bond oder Sylvester Stallone schon ihre Spuren zogen, war wegen Lawinengefahr gesperrt.