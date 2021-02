Christoph Walser hat sich mit seinem Auftritt in de ZiB 2 ins Gerede gebracht. Nicht schlecht für sein angebliches Ziel.

Wien. Es ist interessant, wie unterschiedlich ein Auftritt in einer Fernsehsendung wahrgenommen wird. Als „kriminell“ und „gemeingefährlich“ bezeichnet man beispielsweise auf Twitter, was Tirols Wirtschaftskammerpräsident, Christoph Walser, am Sonntag abend in der „ZiB 2“ des ORF zum Coronavirus und der Verbreitung der südafrikanischen Mutante in seinem Heimatland sagte.