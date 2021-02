Von der Uni in Wien nach Kairo ins Gefängnis: der Fall Ahmad Samir

Der Student der Central European University forschte zu Abtreibung in Ägypten. Die Staatssicherheit wirft ihm nun „Terrormitgliedschaft“ vor.

Was als kurze Reise nach Ägypten und Familienbesuch in der Heimat geplant war, endete für den in Wien studierenden 26-jährigen Ägypter Ahmad Samir Santawy in einem Albtraum: Der Student wurde in ein ägyptisches Gefängnis geworfen, unter der Anklage, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Alles begann mit seiner Ankunft am Flughafen im ägyptischen Badeort Sharm El-Sheikh am 23. Dezember. Samir wurde bei seiner Einreise nach seinem Studium an der Central European University (CEU) in Wien befragt. Seine Antwort, dass er für seine Masterarbeit an dem Thema Abtreibung in Ägypten arbeitet, scheint die Behörden beunruhigt zu haben. Drei Stunden wurde er am Flughafen festgehalten, bevor man ihn einreisen ließ. Es schien, als sei der Fall damit erledigt, erzählt Muhammad Abdel Salam, der in Kairo die Menschenrechtsorganisation Association for Freedom of Thought and Expression AFTE leitet, zur „Presse“.