Tesla investiert 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin

Bitcoin kletterte am Montagnachmittag um zeitweise zehn Prozent auf ein neues Allzeithoch. Tesla-Chef Elon Musk gilt als großer Freund von Kryptowährungen und hat zuletzt Dogecoin hochgetrieben.

Es war die Nachricht, die Bitcoin gerade noch gefehlt hat, um sich auf ein neues Rekordhoch von zeitweise 44.000 Dollar zu schwingen (bevor der Preis wieder leicht zurückfiel): Der E-Autobauer Tesla hat nach eigenen Angaben 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert. Außerdem will das Unternehmen die Kryptowährung unter bestimmten Voraussetzungen demnächst als Zahlungsmittel für seine Produkte akzeptieren. Eine neue Investmentstrategie von Tesla sehe vor, dass das Unternehmen in Kryptowährungen, Gold oder auch Gold-ETFs investieren könne, teilte Tesla der Börsenaufsicht SEC mit.