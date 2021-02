„Das Schlimmste ist die Angst“

(c) APA/AFP/STR (STR)

Die Anhänger von Polit-Ikone von Aung San Suu Kiy demonstrierten am Montag wieder gegen den Militärputsch.

Der Widerstand gegen den Militärputsch weitet sich aus. Eine burmesische Demonstrantin erzählt von furchtlosen Jugendlichen, Fake News und Trommelprotesten.

Es dauerte eine Woche, bis sich Daw Moe (Name geändert) schließlich traute. In der Früh hatte die 33-Jährige noch ihr Baby gefüttert, war ins Büro gegangen wie jeden Tag. Sie hatte ihrem Onkel ein bisschen Geld vorbeigebracht, sich einen Snack geholt.

Doch am Montag um elf Uhr stand sie dann auf den Straßen von Yangon, einer Fünf-Millionen-Einwohner-Stadt im Süden von Burma (Myanmar). Die Sonne brannte vom Himmel, rund um sie herum marschierten Burmesen, hielten Schilder hoch, riefen Slogans.