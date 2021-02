Die wundersame Wandlung des Lega-Chefs Matteo Salvini

Italiens mächtiger Rechtspopulist und Euroskeptiker will eine Regierung des Technokraten Mario Draghi unterstützen: Dahinter steckt Kalkül.

Eines muss man der turbulenten italienischen Innenpolitik lassen: Sie ist stets für Überraschungen gut. So hat die aktuelle Regierungskrise nicht nur eine neue Wendung genommen, als vergangene Woche Ex-EZB-Chef Mario Draghi überraschend zum Premier designiert wurde. Plötzlich gibt sich auch der hitzige Euro-Skeptiker Matteo Salvini moderat und konziliant: Der Chef der rechtspopulistischen Lega will eine pro-europäische Regierung Draghi unterstützen.



„Wir sind dabei. Wir haben keine Vorurteile, uns geht es um die Zukunft unserer Kinder“, sagte der Rechtspopulist, der in der Vergangenheit immer wieder mit Euro-Austritts-Plänen und EU-Bashing punktete. Und beim Thema Migration betont Salvini, der als Innenminister Italiens Häfen für Schiffe von Flüchtlingshelfern sperren hatte lassen: „Wir sind für die Umsetzung europäischer Regeln – wobei Italien wie Frankreich und Deutschland behandelt werden muss.“