In Polen gerät die Holocaust-Forschung unter Druck. Im Bild der Eingang des KZ Auschwitz.

Dass Polen während der deutschen Besatzungszeit auch mit den Nazis kollaborierten, passt nicht in das Geschichtsbild der Warschauer Regierung. Zu spüren bekommen das zwei Forscher, die am Opfermythos kratzen.

Seit mehreren Monaten wird zwei Holocaust-Forschern in Warschau der Prozess gemacht. Am Dienstag soll nun das Urteil gegen Barbara Engelking und Jan Grabowski fallen. Eine Verurteilung dürfte die Holocaust-Forschung in Polen für Jahre lahmlegen oder zumindest massiv beeinträchtigen.