Schönbrunn oder Insel: Coronatests für alle

Seit dem Wochenende sind mehrere Standorte ausgebucht. Wie soll der Run auf das Testen bewältigt werden? Lässt sich gar auf eine Schnupfenbox ausweichen?

So testet man nur in Wien. Unter Lustern schreitet man in der Orangerie am Schlossareal Schönbrunn in den Saal, in dem in besseren Zeiten Konzerte oder Hochzeiten stattfinden und in dem nun, umringt von großen Grünpflanzen, getestet wird. Die 15 Minuten Wartezeit während der Auswertung verbringt man – natürlich distanziert – aufgereiht auf rot gepolsterten Bankettstühlen mit Blick in den Orangeriegarten. Es fehlen nur Melange und Apfelstrudel, dann ginge der Testtermin glatt als touristisches Erlebnis durch.