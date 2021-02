Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin pflegt eine besondere Beziehung zur Tofana, für die WM hat sie sich ein Mammutprogramm vorgenommen. Heute aber ist Shiffrin Titelverteidigerin wider Willen.

Cortina d'Ampezzo. Neun Starts, sieben Medaillen, fünf davon in Gold. Bevor Mikaela Shiffrin in Cortina ihr zehntes WM-Rennen bestreitet, als Titelverteidigerin im Super-G (10.30 Uhr, ORF1), hat die 25-Jährige erklärt, was es denn mit dieser überragenden Gold-Quote so auf sich hat.