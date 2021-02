Josefstadt: Umsiedelung der Platane steht bevor

(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Die Vorbereitungen für die Umsiedelung des 80-jährigen Baums vor dem Café Eiles haben begonnen. Der äußerst aufwendige Transport ist in der Nacht auf den 16. Februar geplant.

Ein derart großer und schwerer Baum ist in Wien dem Vernehmen nach noch nie umgepflanzt worden, jetzt wird es aber tatsächlich ernst: Die Vorarbeiten für die Umsiedelung der rund 80-jährigen Platane am Beginn der Josefstädter Straße haben bereits begonnen. Läuft alles nach Plan, soll der Transport auf den Schmerlingplatz in der Nacht von 15. auf 16. Februar passieren.