"Stolz auf Wien": Schleppende Investitionen der Stadt

Eine Beteiligung der Stadt Wien sollte dem „Café Ritter“ unter die Arme greifen. Nun ist das Traditionshaus in Ottakring insolvent.

Die Stadt Wien beteiligt sich an Traditionsunternehmen, nach zehn Monaten ist jedoch erst ein Bruchteil des Geldes geflossen. Das Café Ritter musste nun Insolvenz anmelden.

Wien. Die Bugholzsessel von Thonet, der Kaffee aus der nahen Meinl-Fabrik, die goldenen, geschwungenen Jugendstil-Lampen, der Ober mit trockenem Schmäh – das Café Ritter in Ottakring ist der Inbegriff von Wiener Tradition. Und schlägt damit in genau jene Kerbe, die sich Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) für sein Vorzeigeprojekt vorgestellt hatte.



Mit der eigens dafür gegründeten „Stolz auf Wien“-GmbH – eine Tochter der Wien Holding und der Wirtschaftskammer – wollte sich die Stadt selbst an Wiener Unternehmen beteiligen, die durch die Coronakrise ins Straucheln geraten sind, anstatt einfach nur Hilfsgelder auszuschütten. Wichtiges Kriterium dabei: Die Unternehmen müssen nicht nur gesund, sondern auch ein „starker Teil der Wiener Identität“ sein. Eben etwas, worauf die Wiener stolz sind.