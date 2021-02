Déjà-vu: Doppelt verwendete Szenen in Disney-Filmen

Wenn Mogli und Christopher Robin exakt auf die gleiche Art klettern, balancieren und Steine werfen.

Irritiert ließ am Wochenende der Twitter-User Fred Schultz viele Menschen zurück. Er hatte einen Zusammenschnitt von Disney-Filmszenen online gestellt, die in ihrer Struktur identisch sind, obwohl sie aus zwei verschiedenen Filmen stammen. Da sieht man also Mogli im Film "Dschungelbuch" (1967) einen Felsen entlangspazieren - und Christopher Robin in "Die vielen Abenteuer von Winnie Puuh" (1977) einen kleinen Hügel erklimmen. Beide nehmen einen Stein, beide werfen ihn, bewegen sich exakt gleich. Dann gehen sie weiter, kommen zu seinem Baum, balancieren darauf. Schwanken gleich, springen gleich.

Es ist nicht das einzige Beispiel für wiederverwertete Szenen, aber so augenscheinlich - und trotz aller unternehmerischen Logik so überraschend für das ungeübte Auge. Außerdem gezeigt wird auch die Tanzszene, die man aus "Dornröschen" von 1959 kennt - und auch aus "Die Schöne und das Biest" aus dem Jahr 1991. Jedenfalls sehenswert - und ein Anlass für viele, ihre Beobachtungen darunter zu posten. Etwa die, dass Richie Rich eigentlich das Gespenst Caspar ist.

