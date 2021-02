Kanzler Kurz, Innenminister Nehammer und Gesundheitsminister Anschober haben zu einer Pressekonferenz geladen. Es dürfte vor allem um die Lage in Tirol gehen. Mit Livestream.

Wird Tirol unter Quarantäne gestellt? Müssen sich Bürger, die das Bundesland verlassen wollen, "freitesten"? Fragen wie diese geistern seit Tagen - nicht nur in Tirol - umher. Diskutiert werden sie zwischen Bundeskanzleramt, Gesundheitsministerium und Landesregierung. Nun scheint eine finale Entscheidung gefallen zu sein, denn: Kanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) sowie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) haben am Dienstag kurzfristig zu einer Pressekonferenz geladen.

Wie die "Kronen Zeitung" vorab berichtet, dürfte dabei verkündet werden, dass das angedachte "Freitesten" tatsächlich verordnet wird. Der Anlass: In der obersteirischen Kaserne Aigen im Ennstal sind zwei Infektionsfälle mit der südafrikanischen Mutation des Coronavoírus, B.1.351, bestätigt worden. Einer der beiden Soldaten wohnt bei Schwaz in Tirol - und damit in jener Region, die derzeit als österreichischer "Hotspot" der Mutations-Fälle gilt.

Der Livestream von der Pressekonferenz:

Sollte der Stream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.

In Summe wurde B.1.351 in Tirol mittlerweile über 200 Mal festgestellt. Die Virusmutante gilt nicht nur als ansteckender, sondern könnte auch einige Impfstoffe weniger wirksam machen. In Tirol verwies man in den vergangenen Tagen vehement darauf, dass die Fall-Inzidenz im Land keine Isolationen oder ähnliches hergeben würde. Der Bund sieht das anders und pocht - trotz angekündigtem Maßnahmenpaket und ausgegebener Reisewarnung - auf strengere Maßnahmen, um das Virus einzudämmen.

Mitreden Ist die Abschottung von Regionen der richtige Weg? Diskutieren Sie mit! >>> Hier geht's zum Forum

(hell)