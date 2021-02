Die Vor- und Nachteile digitale Modewochen

(c) REUTERS (BENOIT TESSIER)

Digitale Modewoche erhalten weniger Aufmerksamkeit als die traditionelle Variante. Etablierte Modelabels profitieren von Shows abseits der Fashion Weeks.

Jeder kann zuschauen, von wo auch immer, egal zu welcher Zeit. Digitale Modewochen haben nicht nur die klassischen Modeschauen, sondern auch den Schauenkalender ordentlich über den Haufen geworfen. Denn nun müssen Designer und Modehäuser sich nicht mehr entscheiden, ob sie im Zuge der Fashion Week in New York, London, Mailand oder Paris zeigen, sondern können das selbst entscheiden.

Celine Acne Studios und auch Off-White haben beispielsweise ihre Kollektion abseits der Pariser Männermodewoche gezeigt. Und auch Versace wird weder im Zuge der Mailänder noch der Pariser Modewoche, sondern gänzlich getrennt präsentieren. Technische Schwierigkeiten werden dafür als Gründe genannt.

Doch Daten von ListenFirst zeigen, dass große Modemarken für ihre digitalen Shows nicht den Schauenplan benötigen, sondern getrennt davon mehr Reichweite generieren können. Saint Laurent hat seine Show etwa Mitte Dezember 2020 veröffentlicht - fast zwei Monate nach der Pariser Modewoche. Und dabei hat das Video auf Youtube die meisten Views 2020 generiert.

"Yves Saint Laurent hat 16 Millionen Fans oder Follower in den sozialen Medien - sie können ihr Publikum über diese sozialen Medien über ihre neuen Kollektionen erreichen, ohne das eine formelle Modewoche erforderlich ist", meint Lisa Grant Damico von ListenFist im Gespräch mit "WWD". Deshalb sind es vor allem kleine Marken mit weniger Publikum auf Social Media, die von den Modewochen profitieren.

Weniger Aufmerjsamkeit auf Social Media

Dabei können digitale Modewochen auf Social Media nicht so viel Aufmerksamkeit generieren, wie das traditionelle Format. So gab es etwa ein Minus von 87 Prozent was den Hashtag #PFW (Paris Fashion Week) angeht von September 2019 im Vergleich zu September 2020.

Für einen traditionellen Schauenkalender spricht sich Ralph Toledano, Präsident der Fédération de la Haute Couture et de la Mode aus. Die Schauen würden der Industrie ihren Rhythmus geben, ist er sich sicher, und auch für "Synergien in der Kommunikation und Kommerzialisierung" sorgen.

Auch Carlo Capasa von der italienischem Camera della Moda sieht die Vorteile in der Organisation von Fashion Weeks. Neben einer kollektiven Energie würde es auch wichtig sein, ein vollständiges Bild der Trends der Saison zu zeigen, auch für Einkäufer. Das wäre am einfachsten, wenn terminlich nicht jeder seinen eigenen Weg geht.

Außerdem ist sich Toledano sicher: "Sobald die physischen Shows wieder beginnen, wird die Einheit an einem Ort und zu einer bestimmten Zeit nicht mehr infrage gestellt werden."

