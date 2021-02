18 Fußballfelder werden zugepflastert. Täglich.

In Österreich wird Fläche verbraucht wie eh und je: Im statistischen Durchschnitt werden tagtäglich 13 Hektar Grünraum asphaltiert, betoniert und versiegelt. Mit nachhaltigen Folgen.

Der Flächenbedarf ist in den vergangenen 20 Jahren fast dreimal so stark gestiegen wie die Bevölkerung: Die Inanspruchnahme von Natur-Flächen ist um 27 Prozent in die Höhe geschnellt, die Bevölkerung hat um 10 Prozent zugenommen. Das ist eine der Kernaussagen des „Bodenreports 2021“, den der "World Wide Fund for Nature" (WWF) am Dienstag in Wien vorgestellt hat. „Damit ist fast ein Fünftel der bewohnbaren oder landwirtschaftlich genutzten Fläche in Österreich bereits verbaut“, sagt Maria Schachinger, Sprecherin des WWF. „572.900 Hektar – eine Fläche fast doppelt so groß wie Vorarlberg.“



Als „Bodenverbrauch“ gilt aufgrund einer Definition des Umweltbundesamtes (UBA) der „dauerhafte Verlust biologisch produktiven Bodens durch Verbauung und Versiegelung für Siedlungs- und Verkehrszwecke, aber auch für intensive Erholungsnutzungen, Deponien, Abbauflächen, Kraftwerksanlagen und ähnliche Intensivnutzungen“.



Demnach nimmt Österreich einen Spitzenwert ein, wenn man die Versiegelung in Bezug zur Zahl der Bewohnerinnen setzt. Konkret: Statistisch entfallen auf jeden Österreicher 1,6 Quadratmeter Fläche in einem Einkaufszentrum und 15 Meter Straße. In Deutschland sind dies lediglich 9, 7 Meter Straße, in der Schweiz 8,1 m.