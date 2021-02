Haselsteiners Appell an Blümel

Westbahn-Miteigentümer Hans Peter Haselsteiner in ungewöhnlicher Rolle: Er bittet den Finanzminister um weitere Staatshilfe angesichts geringer gewordener Passagierzahlen.

Wien. An sich hat Hans Peter Haselsteiner nicht unbedingt ein phlegmatisches Naturell. Vielmehr ist er einer, der aus seinem Herzen keine Mördergrube macht – und dies bisweilen auch durchaus lautstark. So gesehen war die Pressekonferenz, zu der der Industrielle am Dienstag kurzfristig eingeladen hatte, eine Überraschung: Haselsteiner war handzahm. Obwohl er in seiner Funktion als Hälfteeigentümer der mehrheitlich privaten Westbahn sprach. Und die hat es momentan wirklich schwer.