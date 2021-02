Südtirols gescheiterter Corona-Sonderweg

Die Provinz Südtirol wollte mit Massentests und Lockerungen durch die Pandemie kommen. Coronamutanten und steigende Infektionszahlen machten diesem Plan aber einen Strich durch die Rechnung.

Für Südtirol gibt es derzeit nur einen Weg: alles zu – und zwar sofort. Die autonome Provinz in Norditalien, die seit Ausbruch des Coronavirus immer wieder versucht hat, harte Lockdown-Maßnahmen zu umgehen und die Pandemie mit einem Sonderweg zu bekämpfen, muss sich geschlagen geben. Das Virus hat die Oberhand gewonnen, mit einer Vehemenz, die keine Alternative als einen kompletten Lockdown zulässt.

In diesem befindet sich die Provinz mit ihren rund 520.000 Einwohnern seit Montag: Die Geschäfte und Schulen sind zu, die Menschen dürfen ihre Heimatkommune nicht verlassen. Betriebe dürfen weiterarbeiten, müssen ihre Mitarbeiter aber regelmäßig auf das Virus testen. Diese Maßnahmen gelten vorerst bis 28. Februar. Landeshauptmann Arno Kompatscher appellierte an die Bevölkerung: „Jetzt brauchen wir die Einhaltung der Regeln und die Solidarität aller, um in drei Wochen wieder öffnen zu können, sonst werden alle Anstrengungen umsonst gewesen sein.“