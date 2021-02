Warum Israels Impfkampagne ins Stocken gerät

Archivbild: Impfung in einem Seniorenwohnheim in Netanya.

Gut 40 Prozent aller Bürger haben mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Doch besonders unter den israelischen Arabern ist die Skepsis gegen den Impfstoff groß.

Israels weltweit bewunderte Impfkampagne gerät ins Stocken: Die Zahl der Freiwilligen, die sich die Spritze gegen das Coronavirus geben lassen, ist in den vergangenen Tagen deutlich gesunken. Während sich zu Beginn der Aktion Ende Dezember noch über 100.000 Menschen täglich impfen ließen, sind es derzeit nur noch rund halb so viele – und das, obwohl die Regierung erst kürzlich das Mindestalter für die Immunisierung auf 16 Jahre herabsetzte.



Auf den ersten Blick gibt es wenig Grund zur Klage. Gut 40 Prozent aller Bürger haben nach Angaben des Statistikportals „Our World in Data“ von der Oxford-Universität mindestens eine Impfung erhalten. Doch weil sich die britische, besonders ansteckende Mutation ausbreitet und die geltenden Kontakt- und Versammlungsbeschränkungen nur lasch durchgesetzt werden, verzeichnet das Land weiterhin hohe Infektionsraten.