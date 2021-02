Die Schüler lernen in der Krise mehr als wir glauben

Was uns Seneca in Notzeiten zu sagen hat und warum die Klage über eine verlorene Generation maßlos übertrieben ist.

Wiederholt wurden in der nun schon elf Monate dauernden Pandemie Klagen laut, dass die Jugend durch diverse Lockdowns und die daraus folgenden restriktiven Maßnahmen Gefahr läuft, Benachteiligungen für ihre Zukunft durch uneinholbare Bildungslücken zu erleiden. Zuletzt wurde an dieser Stelle eine Stimme für eine starke Elternlobby erhoben – nicht ohne auch gleich die Lehrerschaft einer Pauschalkritik zu unterziehen, sie würde mit wenig Einsatz und noch weniger Empathie den Schülern beistehen.

Es ist verständlich, dass es viele solche Meinungen in der Öffentlichkeit gibt, war Schule doch schon immer ein – so könnte man sagen - „Reizthema“, mit dem sich so manche auf Grund eigener Erfahrungen und später auch in der Rolle des Anwalts der eigenen Kinder kaum objektiv und unparteiisch auseinandersetzen konnten und können.

Auch schon der berühmte römische Philosoph Seneca erhob Kritik am damaligen Schulsystem, indem er mit den Worten Non vitae, sed scholae discimus („Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir“) in einem seiner Briefe die Lebensferne der in der Schule gelehrten Inhalte beklagte. Erst später wurde das umgekehrte Motto zum oft zitierten geflügelten Wort.

Daran lässt sich meines Erachtens gerade in unserer Krisenzeit anknüpfen. Denn dass wir in einer veritablen Krise stecken, die in dieser Form keiner der heute lebenden Menschen je erlebt hat, ist unbestritten. Schon allein dieses Faktum sollte uns alle einen, denn gewiss ist, dass die Pandemie nur mit gemeinsamen Anstrengungen zu überwinden sein wird. Aber vielleicht fällt es vielen von uns einfach zu schwer, auf so manche lieb gewordene Annehmlichkeit in einem allzu bequemen Leben, in dem wir uns alle gut eingerichtet haben, zu verzichten? Verzicht ist ein Wort, das vielen unserer Generation, seien wir ehrlich, nur mehr vom Hörensagen bekannt ist. Übrigens wurde auch bereits unser Philosoph Seneca zu einem persönlichen „Lockdown“ in Form einer achtjährigen Verbannung aus Rom auf die damals noch sehr unwirtliche Insel Korsika verurteilt.

Dass nun Kinder und Jugendliche, die in der sensiblen Phase des Heranwachsens auf soziale Kontakte besonders angewiesen sind („Sind es aber nicht auch genauso die Älteren unter uns?“), dass sie unter den gegebenen Umständen Strukturen und Halt vermissen, und dass sie sich auch oft sorgen und unsicher fühlen, liegt auf der Hand. Aber nochmals: Diese Pandemie stellt uns alle vor noch nie dagewesene Herausforderungen, die nur gemeinsam bewältigt werden können.

Eine Lanze für die Jugend

Und hier möchte ich eine Lanze brechen für viele Jugendliche, die ich dank meiner Entscheidung, nach 40 Dienstjahren noch immer in der Schule tätig zu sein, im letzten Jahr begleiten durfte. Jugendliche, die sicher nicht immer gut „drauf sind“, die unter den Gegebenheiten des Home-Schoolings leiden wie wir alle, da Onlinestunden niemals auch nur ein annähernd vollwertiger Ersatz für persönliche Begegnung sein können, die jedoch jeden Tag aufs Neue dem bekannten Seneca-Motto "Non scholae, sed vitae discimus" ganze Ehre erweisen. Sie lernen, sich besser mit den Erfordernissen einer Selbstorganisation auseinanderzusetzen, sie lernen, sich im Team zu organisieren, sie lernen – gerade weil sie Verzicht üben müssen – neue Prioritäten zu setzen und Dinge anders zu bewerten als bisher, und was sie sonst noch an Erfahrungen aus dieser schwierigen (Schul)Zeit mitnehmen, wird sich wohl erst im Rückblick erkennen lassen.

Natürlich sind die Lehrpersonen dabei in die Pflicht zu nehmen, ihren anvertrauten Schülern beizustehen, und zwar nicht nur, was eine adäquate Wissensvermittlung betrifft, sondern vor allem und ganz besonders in empathischer Hinsicht, da ist Frau Schernthaner in ihrem Gastbeitrag vom 6. 2. voll und ganz zuzustimmen. Aber den Eltern sei auch ins Stammbuch geschrieben, dass sie im Sinne der stoischen Philosophie, die Seneca vertrat, eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen sollten im Vertrauen, dass sich, wenn schon nicht alle, dann aber doch die allermeisten am Schulleben Beteiligten große Mühe geben und zwar sowohl die Schüler als auch die Lehrer. Ich kann jedenfalls behaupten, und glaube, auch für andere sprechen zu können, dass viele unserer Schüler sehr selbstständig und pflichtbewusst agieren und sich trotz der widrigen Umstände sogar halbwegs wohl fühlen.

Sich nicht in der Opferrolle sehen

Und zum Abschluss nochmals der große Stoiker Seneca: Eine Grundlage für die bekannte „Stoische Ruhe“ ist die Ansicht, dass man sich von Dingen, die nicht in unserer Verfügbarkeit liegen, nicht irritieren lassen darf. Das Virus ist solch eine äußere Bedrohung, für die sich kein einzelner Schuldiger ausfindig machen lässt. Dazu gehört auch die Fähigkeit der Resilienz, sich in einer schwierigen Situation nicht in der Opferrolle zu sehen, sondern mit einer Portion Optimismus, Akzeptanz – und vor allem Verantwortung, sich selbst aber auch den Mitmenschen gegenüber – vorzugehen. Hier setzt wieder die stoische Ethik an, die den Menschen als Gemeinschaftswesen sieht, dessen Persönlichkeit sich über die verwandtschaftlichen Bezüge hinaus in der Wahrnehmung von sozialen Pflichten im (politischen) Kollektiv verwirklicht, zumal es ein in der Natur begründetes freundschaftliches Zusammengehörigkeitsgefühl aller Menschen gibt. Im Grunde ist hier bereits die kantische Pflichtethik vorweggenommen.

Und genau auf dieses Zusammengehörigkeitsgefühl kommt es nun an. Die Krise lässt sich nur meistern, wenn wir alle bereit sind, einen Solidarbeitrag zu leisten. Und was die Schule betrifft, so sind viele meiner Schüler trotz so manch unleugbarer Nachteile, die die Umstände der Pandemie mit sich bringt, auf bestem Wege den Spruch "Non scholae, sed vitae discimus" mit neuem Leben zu erfüllen. Und das gibt Hoffnung.

Mag. Michaela Masek (* 1957) unterrichtet seit 1981 am Wiener Wasagymnasium Latein, Griechisch und Psychologie/Philosophie. Im September 2012 erschien die zweite Auflage der "Geschichte der antiken Philosophie" bei Facultas WUV.

