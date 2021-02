Eine der Höchsten des Soul: Supremes-Sängerin Mary Wilson ist tot

Mary Wilson aus Detroit war 18 Jahre lang Sängerin der ikonischen Motown-Girl-Group The Supremes. Sie konnte ihren Traum leben. Jetzt ist sie mit 76 im Schlaf gestorben.

Die Hauptstimme übernahm Mary Wilson sehr spät, doch diente sie dem Signet The Supremes mit Abstand am längsten, von 1959 bis 1977. Das Unternehmen startete in den Brewster Projects, einem Sozialbau in Detroit. Die Mädchen waren erst 13 Jahre alt, als sie sich als The Primettes formierten, um das Vorprogramm der Primes bestreiten zu können. Die benannten sich bald in The Temptations um, und aus den Primettes wurden die Supremes, die unbedingt beim neuen Soullabel Motown aufnehmen wollten. Das erste Vorsingen verlief enttäuschend. „So großartig kann er gar nicht sein, wenn er nicht erkennt, wie gut wir sind“, maulte Florence Ballard, die damals das Zepter bei den Supremes führte, über Motown-Zampano Berry Gordy, der sich bei der Schallplattenproduktion ein Beispiel an den arbeitsteiligen Verfahren der Detroiter Automobilindustrie nahm. „Kommt wieder, wenn er die High School beendet habt“, beschied er ihnen.