Warum China sich hinter Burmas Generäle stellt

Proteste in Burma

Täglich wird das Vorgehen gegen die Pro-Demokratie-Demonstranten brutaler, der Ruf nach Sanktionen gegen die Junta lauter. Doch Peking ist auffallend zurückhaltend – und dies nicht unbedingt aus Sympathie für Burmas Militärs.

Mit einer großen grünen Plane schützen sich Demonstranten in der zentralburmesischen Stadt Magway vor den Wasserwerfern der Polizei. Plötzlich verlässt ein Sicherheitsbeamter die geschlossenen Reihen seiner Kollegen. Er geht auf die Demonstranten zu – und schließt sich ihnen an. Ein zweiter Kollege folgt ihm, dann noch einer. Nach kurzer, verblüffter Stille bricht Applaus aus, gerührte Demonstranten umarmen die übergelaufenen Polizisten. Sicherheitskräfte preschen vor, versuchen, die „Deserteure“ zurückzuholen. Die Menge stößt sie weg, formt eine schützende Menschenmauer um „ihre Polizisten“ – bis diese in der Masse verschwinden.