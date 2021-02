Bawag will höhere Dividende zahlen

Obwohl die Bawag im Krisenjahr 2020 deutlich weniger Gewinn gemacht hat, will sie mehr an ihre Aktionäre ausschütten - und vernachlässigt damit auch eine Empfehlung der EZB.

Weder Corona noch die Rezession, nicht einmal Europas Bankenaufseher bringen die Bawag davon ab, ihre Eigentümer zufriedenstellen zu wollen. Die ehemalige Gewerkschaftsbank – heute an der Börse und zu einem Viertel im Besitz von US-Investmentfonds – wird an ihrer Dividendenpolitik festhalten und weiterhin die Hälfte ihrer Gewinne an ihre Aktionäre ausschütten. In Summe geht es um 460 Mio. Euro.