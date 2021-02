Präzedenz-Urteil: Holocaust-Forscher müssen sich entschuldigen

Ein Gericht verurteilte die Wissenschaftler Engelking und Grabowski zu einer öffentlichen Entschuldigung, weil sie einen Polen als Kollaborateur der Nazis porträtiert hatten. Kritiker sehen darin eine gefährliche Entwicklung.

Ein schwarzer Tag für die Aufarbeitung der Shoa in Polen: Ein Warschauer Bezirksgericht hat am Dienstag die beiden renommierten Holocaust-Forscher Barbara Engelking und Jan Grabowski zu einer öffentlichen Entschuldigung an der Nichte eines Ortsvorstehers aus Ostpolen verurteilt. Filomena Leszczynska hatte die beiden wegen angeblichen Falschaussagen über ihren Onkel in dem 2018 veröffentlichten zweibändigen, wissenschaftlichen Mammutwerk „Und immer noch ist Nacht“ verklagt.