Unruhen in Port-au-Prince.

Die Proteste gegen den haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse reißen nicht ab. Die Opposition fordert Neuwahlen, Moïse spricht von einem Putschversuch.

Darüber, was derzeit in Haiti vor sich geht, gibt es zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen: Fand am Sonntag tatsächlich ein Staatsstreich gegen den Präsidenten des Karibikstaats, Jovenel Moïse, statt? Oder stemmt sich der seit 2016 amtierende Staatschef, dem die Opposition Korruption vorwirft, einfach gegen Neuwahlen?