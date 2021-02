Der Medienrat hat die Verlängerung der auslaufenden UKW-Sendefrequenz für Klubradio abgelehnt, eine Klage dagegen wurde abgewiesen.

Klubradio, der letzte unabhängige, regierungskritischen Radiosender in Ungarn, muss den Sendebetrieb auf UKW einstellen. Die Frequenz wird in der Nacht von Sonntag auf Montag erlöschen. Das Budapester Hauptstädtische Gericht hat am Dienstag die Klage des Senders wegen automatischer Verlängerung der Sendefrequenz abgelehnt. Klubradio hatte zuvor gegen eine Entscheidung des Medienrats geklagt. Gegen das Urteil hat der Sender Berufung eingelegt, sie hat aber keine aufschiebende Wirkung.

Ab Montag kann der Radiosender damit nur noch im Internet gehört werden. Nach Angaben des Senders ist das ein Problem, da viele Hörer nicht internet-affin sind. Man rechnet zunächst mit einem Hörerverlust von bis zu 80 Prozent. Über die Rundfunkfrequenz UKW 92,9 MHz erreicht Klubradio derzeit bis zu 500.000 Hörer im Großraum Budapest.

Der Vorsitzende und Eigentümer des Radiosenders, Andras Arato, bezeichnete das Vorgehen gegen Klubradio als "beschämend". Das Urteil käme nicht unerwartet, sei jedoch traurig und antidemokratisch, weil das Gericht die Argumente des Senders nicht beachtete. Arato kündigte an, vor den Obersten Gerichtshof zu ziehen, denn: "Diese Frage geht weit über das Schicksal von Klubradio hinaus, auch darüber hinaus, dass unsere Hörer Zugang zu Informationen haben. Es ist der Lackmustest für das System. Es ist wie eine Prüfung des gesamten Rechtssystems."

Eigentümer Andras Arato will in Berufung gehen. APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK

Klubradio hatte gegen die Entscheidung des staatlichen ungarischen Medienrates vom September geklagt, wonach die Frequenz des Senders nach sieben Jahren nicht verlängert werde.

Dieser begründete die Entscheidung mit einem Versäumnis der Datenzustellung: Es handelte es sich um zwei verspätet eingereichte Sendeübersichten über den Anteil ungarischer Musiktitel im Programm. Klubradio sieht darin keinen gerechtfertigten Grund. Schließlich sei anderen Radiosendern, denen vergleichbare Regelverstöße unterlaufen waren, die Frequenz nicht verweigert worden.

"Ein trauriger Tag für die Medienfreiheit"

Die Menschenrechtskommissarin des Europarates, Dunja Mijatović zeigte sich enttäuscht über das Urteil: "Eine weitere Stimme in Ungarn wurde zum Schweigen gebracht. Ein weiterer trauriger Tag für die #Medienfreiheit", schrieb sie via Twitter.

Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, forderte eine Reaktion der EU, die den "medienrechtlichen Schikanen gepflasterten Weg ins Aus für das unabhängige Klubradio nicht tatenlos zusehen" dürfe. Eine "gezielte Wettbewerbsverzerrung" stehe im Raum, zudem sei das Urteil eine "weitere Einschränkung der Medienfreiheit". Ohne die "freie Stimme" des Klubradios verliere die ungarische Zivilgesellschaft ihre "letzte unabhängige Informationsplattform abseits der Staatsmedien", die vollständig unter der Kontrolle der rechtsnationalen Regierung des Ministerpräsidenten Viktor Orban stünden, so Vana in einer Aussendung.

(APA/Red.)