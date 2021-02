314 Mio. Aufrufe: "Baked Feta Pasta" geht viral

(c) imago images/Alex9500 (Alex9500 via www.imago-images.de)

Auf der Plattform Tiktok verbreitet sich das Gericht viral. Was steckt dahinter?

Social Media setzt auch im Bereich Essen und Trinken Trends. Sei es, weil Regenbogen-Brezel oder Avocado-Kaffee besonders fotogen sind und sich so gut auf Instagram machen. Im Fall von Baked Feta Pasta kann wohl die Einfachheit des Gerichts und auch die Möglichkeiten zur Abwandlung als Erfolgsrezept genannt werden.

Denn mehr als Feta umringt von Tomaten und ein bisschen Olivenöl braucht es nicht. In den Ofen damit und dann umrühren und Nudeln dazu. Voilà. Kein Wunder, dass die Erklärvideos auf Tiktok nur wenige Sekunden lang sind.

Erfunden, wenn man das so sagen kann, hat das Gericht die finnische Food-Bloggerin Jenni Häyrinen bereits 2019, als sie es auf ihrem Blog postete. Das führte zwischenzeitig sogar dazu, dass es in Finnland teilweise Feta in den Supermärkten ausverkauft war. Das Originalrezept hat auf Instagram bis heute über drei Millionen Likes.

